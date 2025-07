Co ze scenariuszem do Teen Titans? James Gunn wprowadził zamieszanie, a teraz wyjaśnia

fot. DC Comics

Tydzień temu informowaliśmy, że Ana Nogueira pisze scenariusz do nowego filmu o Wonder Woman dla DC Studios. Wiadomo też, że została scenarzystką aktorskiej wersji Teen Titans, nad którym trwają prace przedprodukcyjne. Jednak w sieci zawrzało, gdy James Gunn rozwijający z Peterem Safranem DCU, skomentował sytuację ze scenariuszami.

James Gunn został zapytany w mediach społecznościowych czy przeczytał już scenariusz Nogueiry do Teen Titans. Odpowiedział, że "on nie istnieje", a scenarzystka od jakiegoś czasu pracuje nad Wonder Woman.

Wywołało to duże zamieszanie wśród fanów, którzy wywnioskowali, że Teen Titans mogą nie powstać. Nieco później reżyser wyjaśnił, że scenariusz do tej produkcji po prostu nie jest ukończony. Napisał, że poprosił Nogueirę, aby najpierw ukończyła scenariusz do rebootu Wonder Woman, co zrobiła.

Przypomnijmy, że Ana Nogueira jest też scenarzystką filmu Supergirl, w którym w głównej roli występuje Milly Alcock. Ten tytuł jest obecnie w fazie postprodukcji.