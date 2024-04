Ant-Man i Osa: Kwantomania to 3. najdroższy film Marvela! Kosztował prawie tyle samo co Avatar: Istota wody

Marvel

Ant-Man i Osa: Kwantomania był wielką porażką i to na wielu frontach. Miał to być start kolejnej, piątej już fazy Kinowego Uniwersum Marvela i wprowadzić do tego świata w glorii i chwale następnego wielkiego złoczyńcę, czyli Kanga. Film nie spodobał się jednak krytykom ani publiczności, a wpływy z kin były niezwykle niskie jak na szeroko promowaną produkcję Marvela, która miała pokazać złoczyńcę na miarę Thanosa. Wiele się mówiło o tym jak duże straty mógł ponieść Marvel w przypadku tej produkcji, ale chyba nikt się nie spodziewał, że kwota wyniesie tak dużo.

Ant-Man i Osa: Kwantomania to 3. najdroższy film Marvela

Produkcja była kręcona w Wielkiej Brytanii, w której panują inne zasady niż w USA, gdzie nie spisuje się fizycznie kwot przeznaczonych na filmy. Forbesowi udało się zdobyć dane z rządowego Audio-Visual Expenditure Credit, które ujawniły, że Marvel przy Ant-Man i Osa: Kwantomania przekroczył planowany budżet o zatrważające 131.9 mln dolarów, które przeznaczono dodatkowo na post-produkcję. Łącznie trzeci Ant-Man kosztował 326.6 miliona dolarów. Oznacza to, że kosztował o 1.6 miliona więcej od Avengers: Wojna bez granic i prawie tyle samo, co Avengers: Koniec gry (356 milionów dolarów) i Avatar: Istota wody (350 milionów dolarów).

Forbes zdradził, że:

326.6 milionów dolarów to o 63.3% więcej od przewidywanej kwoty przeznaczonej na ten film, którą podawało Variety, a która wynosiła 200 milionów dolarów.

Według przewidywań Marvel mógł stracić na samej produkcji filmu 38 milionów dolarów przez to, że ten zarobił jedynie 476.1 mln dolarów, a z wpływów z kin jedynie połowa zwykle trafia do studiów.