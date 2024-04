Doktor Who - showrunner dostał propozycję nie do odrzucenia. Serial ma rywalizować ze Stranger Things, Star Trekiem i Marvelem

fot. Disney+

Doktor Who powraca i to w kolejnym wcieleniu. Tym razem w głównej roli zobaczymy Ncutiego Gatwę, którego publiczność mogła poznać w specjalnym odcinku jakiś czas temu. Kultowy serial powróci na anteny już w maju tego roku i będzie ochrzczony mianem 1. sezonu, aby w ten sposób przywitać z otwartymi ramionami nowych widzów. Z tego powodu zaangażowano do produkcji Russella T. Daviesa, który w 2005 roku objął stery przy reboocie z Christopherem Ecclestonem i Billie Piper. Teraz BBC zwróciło się do niego z ofertą nie do odrzucenia.

Doktor Who - showrunner dostał propozycję nie do odrzucenia

Doktor Who od lat był kultową i rozpoznawalną marką, ale można było odnieść wrażenie, że zbyt mocno skupił się na fanach, których już ma, a nie włożył wysiłku w zmodernizowanie i pozyskanie nowych. BBC musiało to zauważyć i zmienić strategię, ponieważ showrunnera przekonano przede wszystkim o wiele większym budżetem niż kiedykolwiek przedtem. Tak o tym powiedział:

Zastawili na mnie pułapkę. Powiedzieli: "Chcemy, żeby Doktor Who był większy. Chcemy, żeby trafił na streaming. Chcemy, żeby oglądali go ludzie na całym świecie. Chcemy, żeby Doktor Who miał większy budżet. Chcemy być tam na szczycie razem ze Stranger Things, Star Trekiem i serialami Marvela. Uważamy, że to wystarczająco dobra marka i wierzymy, że serial ma w sobie tyle wagi i fajności." To była muzyka dla moich uszu. W końcu możemy zrobić tak, żeby różni przedstawiciele ras kosmitów mieli różne twarze. To był jeden z tych niewielu razy w moim życiu, gdy powiedzieli mi: "Teraz możesz zrobić, co zechcesz." To bardzo rzadkie dla scenarzysty, ale tym razem stwierdziłem: "Okej, mogę zrobić, co zechcę." Odwróciłem się wtedy do swojej agencji i powiedziałem: "Wracam do Doktora Who."

Doktor Who - fabuła, premiera

Doktor i jego towarzyszka Ruby Sunday podróżują w czasie i przestrzeni, przeżywając przygody od czasów angielskiej regencji po rozdarte wojną przyszłe światy. Podczas swojej podróży na TARDIS - podróżującym w czasie statku, przybierającym kształt budki policyjnej - spotykają niesamowitych przyjaciół i niebezpiecznych wrogów. Należy do nich także najpotężniejszy przeciwnik Doktora w historii.

Nowe odcinki zadebiutują już 10 maja 2024 roku, tylko na Disney+. Przypomnijmy, że ostatnie epizody świąteczne również są dostępne na tej platformie.

