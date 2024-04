X-Men '97 miało być częścią Świętej Chronologii. Tego Kevin Feige chciał dla MCU

fot. materiały prasowe

Od czasu zakończenia Sagi Nieskończoności, Marvel Studios prędko rozszerzyło MCU dzięki platformie streamingowej Disney+. Seriale takie jak WandaVision czy Falcon i Zimowy Żołnierz wywarły ogromny wpływ na fabułę kinowych produkcji. Okazuje się, że Marvel Studios rozważało również włączenie nowego serialu, X-Men '97, do Świętej Chronologii. Zasugerowała to reżyserka Emi Yonemura w rozmowie z Inverse.

Kevinowi Feige'owi X-Men - To zawsze chodziłopo głowie - czy zrobimy z tego część MCU, czy nie? Właściwie wracaliśmy do tego parę razy i myślę, że ostatecznie znaleźliśmy się w dobrym miejscu, ponieważ animowanybył czymś odrębnym. Jego kontynuacja również powinna być.

Słowo zabrał również Jake Castorena, który współpracował z Yonemurą nad tym projektem. Zaznaczył, że ostatecznie podjęta decyzja zadziałała dobrze - również dla fanów mutantów.

- To wspaniałe, że jeśli możemy mieć różne rzeczy, to pozwalamy na to, aby były inne.

Marvel/Disney+

X-Men '97 to pierwszy projekt Marvel Studios, który osiągnął perfekcyjny wynik (100%) w ocenach krytyków na portalu Rotten Tomatoes. Serial jest dostępny tylko na Disney+.