Platforma Apple TV+ za darmo na początku 2025 roku. Jak to działa?

Platforma Apple TV+ ogłosiła, że pierwszy weekend 2025 roku (3–5 stycznia) będzie darmowy dla każdego, kto chce przetestować serwis streamingowy. Akcja promocyjna ma charakter globalny, więc będzie dostępna dla wszystkich, także w Polsce.

Apple TV+ za darmo

Aby skorzystać z serwisu w darmowe dni, wystarczy stworzyć Apple ID – nasz login do platformy. Promocyjny czas kończy się wraz z niedzielą 5 stycznia 2025 roku.

Promocja ma na celu nie tylko zwiększenie rozgłosu platformy, ale także zachęcenie widzów do nadrobienia serialu Rozdzielenie. Drugi sezon tego hitu Apple TV+ zadebiutuje w połowie stycznia 2025 roku.

Przypomnijmy, że Apple TV+ działa na zasadzie wykupu subskrypcji, podobnie jak inne platformy streamingowe. Serwis wyróżnia się jednak wysoką jakością treści, co doceniają fani seriali. Wśród najpopularniejszych produkcji można wymienić takie tytuły, jak Silos, Terapia bez trzymanki, Złe siostry, Uznany za niewinnego, Kulawe konie, The Morning Show, For All Mankind, Fundacja, Mroczna materia czy Ted Lasso.