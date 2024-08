Apex Legends: Shockwave - zwiastun nowego sezonu. Nowa mapa i darmowe odrodzenia

fot. EA

Już 6 sierpnia w Apex Legends na PC (EA App, Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch wystartuje kolejny sezon zatytułowany Wstrząs (Shockwave). Spore urozmaicenie do rozgrywki wprowadzą darmowe odrodzenia - dopóki jeden z członków oddziału pozostanie przy życiu, inni będą mogli powracać do walki bez ograniczeń aż do czwartej rundy. Nie zabraknie również nowej mapy. Dzielnica E stworzona została z myślą przede wszystkim o intensywnych starciach na krótkim dystansie.

Dodane zostaną również nowe wskaźniki zdrowia oraz podświetlenia wrogów. Dzięki temu gracze będą w stanie lepiej orientować się w sytuacji na polu walki i nie stracą wrogów z oczu. Nowością będzie także tryb odrodzenia Prosty Strzał (gracze będą mieli możliwość oddania kolejnego prostego strzału zaczynając od wczesnych etapów rozgrywki) oraz nowy tryb Bot Royale, w którym zmierzymy się z botami solo lub wraz ze swoim oddziałem.

Apex Legends: Shockwave - zwiastun