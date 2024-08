PlayStation Plus w sierpniu. Oferta ucieszy fanów Gwiezdnych Wojen

fot. WBIE

Sony przedstawiło graczom ofertę PlayStation Plus Essential na sierpień 2024 roku. Abonenci otrzymają dostęp do trzech tytułów. Pierwszym z nich jest LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, czyli gra, która zawiera wydarzenia z dziewięciu filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na graczy czekają setki grywalnych postaci, wiele zróżnicowanych poziomów oraz mnóstwo humoru charakterystycznego dla produkcji w świecie duńskich klocków.

Druga z gier to Five Nights at Freddy's: Security Breach, najnowsza odsłona popularnej serii horrorów. Tym razem wcielamy się w Gregory'ego, młodego chłopaka, który zostaje uwięziony w centrum rozrywki Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex.

Ostatnia z produkcji w sierpniowej ofercie powinna zaś zadowolić fanów dwóch gatunków: metroidvanii i soulslike. Mowa o Ender Lilies: Quietus of the Knights, dwuwymiarowym RPG akcji, w którym zmierzymy się z wieloma wymagającymi przeciwnikami i potężnymi przeciwnikami.

Wszystkie powyższe gry pojawią się w ofercie PS Plus Essential już 6 sierpnia i będzie można przypisać je do swojego konta do 2 września.