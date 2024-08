fot. Bungie

Bungie opublikowało na swojej oficjalnej stronie oświadczenie, w którym poinformowano o zmniejszeniu liczby pracowników z 1300 do 850. Pracę straci 220 osób, 155 przeniesionych zostanie do Sony Interactive Entertainment, a kilkadziesiąt (Jason Schreier wspomina, że ma być to około 40 osób) do nowego zespołu wchodzącego w skład PlayStation Studios. Jako powód takiego działania wskazano między innymi aktualną sytuację ekonomiczną i zmiany w branży.

Tego poranka dzielę się z wami wszystkim informacjami o najtrudniejszych zmianach, jakie kiedykolwiek musieliśmy wprowadzić jako studio. Z uwagi na rosnące koszty rozwoju, zmiany w branży i trwającą sytuację ekonomiczną, jasnym stało się, że musimy wprowadzić istotne zmiany w naszej strukturze kosztów i w pełni skupić się na markach Destiny oraz Marathon. W związku z tym rezygnujemy z 220 stanowisk, co stanowi około 17% sił roboczej naszego studia - napisał Pete Parsons, prezes Bungie.

Studio zamierza nadal rozwijać Destiny i pracować nad powrotem Marathon.

Bungie nadal będzie tworzyć wspaniałe gry. Wciąż mamy ponad 850 pracowników tworzących Destiny i Marathon i nadal będziemy pracować nad niesamowitymi doświadczeniami, które przekraczają oczekiwania graczy.