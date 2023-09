Arcane - kiedy premiera 2. sezonu? Nowe informacje

Źródło: Netflix

W 2021 roku serial animowany Arcane: League of Legends zadebiutował na Netflixie. To produkcja o postaciach znanych z gry League of Legends. Wiadomo, że został wznowiony, stąd fani z niecierpliwością wyczekują 2. sezonu. Szczególnie, że ostatni odcinek zakończył się cliffhangerem. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej daty, wiadomo już, kiedy mniej więcej można spodziewać się kolejnych odcinków.

Arcane - premiera 2. sezonu

Podczas konferencji prasowej Tencent Video V Vision Conference, ogłoszono, że 2. sezon Arcane pojawi się zimą 2024 roku. Fani serialu będą musieli jeszcze trochę poczekać. Zima rozpoczyna się 22 grudnia 2023 roku i trwa do 20 marca 2024 roku. W tym okresie więc zobaczymy 2. sezon.

Arcane - fabuła, obsada

Oto oficjalny opis fabuły od Netfliksa:

Serial oparty na grze Riot Games. Dwie siostry walczą po przeciwnych stronach w wojnie pomiędzy miastami Piltover i Zaun, gdzie ścierają się magiczne technologie i sprzeczne przekonania.

Swoich głosów użyczają Ella Purnell (Jinx), Jason Spisak (Silco), Mia Sinclair Jenness (Powder), Hailee Steinfeld (Vi), Harry Lloyd (Viktor), Kevin Alejandro (Jayce) oraz JB Blanc (Vander).

Arcane jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.