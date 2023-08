One Piece - finałowy zwiastun serialu. Król piratów od Netflixa nadchodzi

fot. Netflix

One Piece zapowiada się na wielki hit Netflixa, bo zainteresowanie wokół serialu jest zaskakująco wysokie. Pierwsze opinie były pozytywne, a wpływ twórcy mangi, na podstawie której ten serial powstaje, jest niezaprzeczalny. Jak informowaliśmy, wielokrotnie dawał on uwagi twórcom, by poprawiali sceny, które mu się nie podobały i nie były zgodne z jego wizją. Ten świat jest też znany z kultowego serialu anime One Piece, który doczekał się ponad 1000 odcinków.

One Piece - finałowy zwiastun

One Piece - zdjęcia

One Piece - Morgan

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.

One Piece - premiera serialu w Netflixie już 31 sierpnia.