Armia umarłych - dlaczego Dave Bautista zdecydował się wystąpić w filmie?

Armia umarłych to nowy film Netflixa wykorzystujący tematykę zombie. Gwiazdą projektu jest Dave Bautista. W rozmowie z Empire były wrestler, a obecnie aktor wyjawił, że jest wielkim fanem produkcji o zombie i już od jakiegoś czasu chciał w takiej wystąpić. Powiedział nawet twórcom The Walking Dead, że zagra zombie za darmo w serialu, jednak stwierdzili, że jest za duży. Bautista wyjawił, że dla niego musi być coś wyjątkowego w filmie o zombie. W wypadku Armii umarłych to konwencja napadu, ale zdradził, że produkcja ma wiele warstw.

Film opowiada o grupie najemników, którzy usiłują przedrzeć się do opanowanego przez zombie Las Vegas, aby dokonać największego napadu w historii.

W obsadzie oprócz wspomnianego Bautisty znajdują się Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi,

Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone oraz Michael Cassidy.

Armia umarłych - premiera filmu na platformie Netflix w 2021 roku.