Smerfy. Wielki Film: poznaj książki dla małych fanów niebieskich bohaterów

Premiera filmu Smerfy. Wielki film to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów niebieskich bohaterów. Jeśli Twoje dziecko z zachwytem oglądało ich najnowsze przygody w kinie – mamy świetną wiadomość. Wydawnictwo HarperKids przygotowało dwie książkowe nowości, które idealnie przedłużają filmowe emocje i zapraszają do dalszej zabawy w smerfnym świecie.

Oba tytuły zostały zaprojektowane z myślą o najmłodszych i ich rodzicach, aby zapewnić radość, rozwijać wyobraźnię i kreatywność. Dzięki nim można połączyć filmowe emocje z wciągającymi książkowymi historiami i wspólną zabawą.

Smerfy. Wielki Film. Nowa kolekcja bajek

To zbiór aż pięciu opowieści, które bawią, uczą i rozbudzają wyobraźnię. Cztery z nich bazują na popularnych odcinkach serialu, a piąta powstała specjalnie na podstawie filmu! Dzięki dużym literom, książka świetnie sprawdzi się dla dzieci uczących się czytać, a piękne ilustracje - prosto z animacji – zachwycają i zapraszają do bajkowego świata Smerfów. Smerfy. Wielki Film. Nowa kolekcja bajek to książka idealna na wspólne wieczory, jako prezent albo pamiątka z kinowej wyprawy.

Smerfy. Wielki Film. Nowa kolekcja bajek - okładka Zobacz więcej

Smerfy. Wielki Film. Książka do wyklejania

Tu zaczyna się prawdziwa kreatywna zabawa. Smerfy. Wielki Film. Książka do wyklejania to 16 stron z kolorowymi, filmowymi tłami i wielorazowymi naklejkami, które pozwolą dzieciom tworzyć własne historie i odtwarzać ulubione sceny z filmu. Dodatkowe zadania, takie jak proste sudoku czy układanki, nie tylko bawią, ale także wspierają rozwój małej motoryki. To idealny towarzysz podróży lub chwil, gdy potrzebujecie zajęcia, które nie wymaga kredek czy flamastrów.'