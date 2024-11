Armored Core pojawi się w Secret Level! Teaser kolejnego odcinka

Serial Secret Level opublikował na oficjalnym koncie na X teaser kolejnego odcinka serialu. Tym razem zaprezentowano epizod związany z serią gier Armored Core od studia FromSoftware. Jest to seria trzecioosobowych strzelanek, w której skupiamy się na cichym bohaterze, który pracuje jako pilot. Najnowszą odsłoną jest Armored Core 6: Fires of Rubicon, które ukazało się w 2023 roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Xbox One.

Secret Level – teaser odcinka Armored Core

Na początku debiutuje główny bohater, ale to nie wszystko. Już w tym krótkim klipie możemy zobaczyć mnóstwo akcji – latające maszyny, miecze świetlne i epickie walki. Jak mówi konto Secret Level na X, "Przygotujcie się, piloci".

Secret Level – fabuła, data premiery

Każdy odcinek Secret Level przedstawi historię inspirowaną inną popularną grą (m.in. Dungeons & Dragons, Pac-Man czy tytuły spod skrzydeł PlayStation Studios). Pierwszy sezon będzie składał się z 15 odcinków.

Cały sezon zadebiutuje już 10 grudnia na Amazon Prime Video.