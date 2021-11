Arte.tv obchodzi 5. urodziny. Popularność wciąż rośnie

fot. Arte.tv

Arte.tv to wyjątkowa platforma na polskim rynku i te 5 lat to doskonały dowód. Jest to przede wszystkim bezpłatny serwis VOD współfinansowany przez Komisję Europejską. Wszystkie treści dostępne są z polskimi napisami. W śród nich są filmy dokumentalne, reportaże, seriale i filmy fabularne, program informacyjne i koncerty. Platforma chwali się, że od początku działalności dodano ponad 5000 programów i koncertów.

Bezpłatny, kulturalny serwis VOD Arte.tv został utworzony z inicjatywy ARTE - publicznego, niekomercyjnego francusko-niemieckiego kulturalnego kanału telewizyjnego. Celem powstania platformy jest dotarcie do szerokiej europejskiej publiczności, udostępniając widzom programy wysokiej jakości w ich językach ojczystych.

Przez te 5 lat od chwili uruchomienia platformy w polskiej wersji językowej liczba wyświetleń wideo w języku polskim wzrosła aż dziesięciokrotnie. Według Arte.tv największym hitem ostatnich lat był reportaż Koronawirus: dziennik z kwarantanny w Pekinie oraz dokument o tematyce ekologicznej Człowiek przejadł ziemię. Do końca bieżącego roku polska publiczność będzie miała możliwość obejrzeć za darmo następujące hity: Autor Solaris o życiu i twórczości Stanisława Lema oraz Nueva York o Nowym Jorku lat 60., gdzie w Harlemie Wschodnim, zwanym też Hiszpańskim, Młodzi Lordowie, - Latynoskie Czarne Pantery, marzyli o zmianach i rewolucji kulturalnej.

Przez te lata Arte.tv dążyło do tego, by co roku rozwijać ofertę dla polskiej publiczności. Przeglądając ich dokonania widzimy, że w 2017 roku ruszyli z bezpłatnym festiwalem filmów fabularnych online ArteKino. Jego celem jest promocja młodych europejskich reżyserów. W grudniu 2021 roku rusza nowa edycja, a podczas niej obejrzymy 9 europejskich filmów fabularnych. W 2018 roku ARTE.tv uruchomiło cyfrowy sezon operowy ARTE Opera, w ramach którego są prezentowane wybitne produkcje najlepszych teatrów operowych w Europie – na żywo i na życzenie. W 2019 roku ARTE stworzyło 24H Europe: 24-godzinny program, pokazujący dzień z życia 60 młodych Europejczyków i Europejek z 26 europejskich krajów, w tym 4 z Polski.

Jakie mają plany na przyszłość po tak dobrych latach? W 2022 roku Arte.tv chce rozwijać się poprzez nowe programy, nowe partnerstwa i nowy, polski kanał na YouTube.