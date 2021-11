TOP 5: najciekawsze dokumenty sportowe w ofercie ARTE.tv

fot. Arte.tv

ARTE.tv prezentuje programy kulturalne, reportaże ze świata sztuki i nauki oraz tzw. ambitne kino. To publiczny kanał kulturalny, którego misją jest zbliżanie do siebie Europejczyków. Co więcej, wszystko jest bezpłatne dla użytkowników platformy. Fani ruchu, rywalizacji i pogłębiania wiedzy w tematyce sportu na pewno znajdą coś dla siebie, ponieważ w ofercie nie brakuje także ciekawych dokumentów i reportaży sportowych. Przedstawiamy kilka z nich! Obejrzyjcie je za darmo.

Rosja: elitarne szkoły sportowe

Niemiecki dokument, który przedstawia codzienność młodych tancerek i gimnastyczek z Rosji. Wielogodzinne treningi, stłuczenia, pot, łzy i poświęcenie to zaledwie kilka kwestii poruszanych w powyższym tytule. Gimnastyka i balet to rosyjskie sporty narodowe. Uczniowie w elitarnych szkołach przechodzą bardzo intensywne treningi. Artyści rozpoczynają międzynarodowe kariery i osiągają sławę kosztem dzieciństwa. Czy warto? Czy tylko metoda rosyjska może zapewnić jedyną szansę na światową karierę?

Skoki narciarskie kobiet

To reportaż z Stams High School w Tyrolu w reżyserii Therese Engeles. Tytuł udowadnia, że skoki narciarskie nie są sportem wyłącznie męskim. Utalentowane sportsmenki w niczym nie odstają od swoich kolegów. Prestiżowa szkoła przedstawia losy przyszłych medalistek, które zmagają się ze swoimi problemami i marzą o światowej karierze.

Re: Słodki smak ryzyka

Fanom sportów ekstremalnych polecamy powyższy dokument, który opowiada o przekraczaniu swoich granic i walką ze strachem. Jaki wpływ na człowieka ma adrenalina? Dlaczego ludzie uprawiają sporty ekstremalne? W dokumencie spotykamy się z miłośnikami BASE jumpingu. Czy nie odstrasza ich fakt, że jeden na 60 skoków kończy się śmiercią?

A gdyby e-sport narodził się w 1972 roku?

To krótki dokument skupiający się na tematyce e-sportu. Stadiony przepełnione kibicami, milionowe kontrakty oraz zawzięta konkurencja. E-sport od lat jest traktowany na poważnie, a niedługo może nawet zadebiutować na olimpiadzie. Pytanie brzmi: jak i kiedy się narodził?

Wirtualny Sport

Francuski projekt przedstawiający sztukę i sens wirtualnych gier. Fifę znają chyba wszyscy. To jeden z najlepiej sprzedających się produktów kultury. Dlaczego ludzie grają w piłkę lub tenisa na konsoli, zamiast naprawdę się poruszać? Dokument dotyka istotnych kwestii i odpowiada na kilka trudnych pytań. Przygląda się również grom sportowym: Dino Dini’s Kick of Revival (2016), NBA2K18 (2017), Fifa 18 (2017), Top spin 4 (2011) i World Cup Italia ’90 (1989)