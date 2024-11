Starał się o rolę Supermana, a obsadzono go jako Lexa Luthora. Dlaczego aktor się ucieszył?

fot. James Gunn

Nicholas Hoult w rozmowie z Joshem Horowitzem przyznał, że wziął udział w teście ekranowym do roli Supermana. Jednak później, gdy przeczytał scenariusz do filmu, zdał sobie sprawę, że byłby lepszym kandydatem na Lexa Luthora. I najwyraźniej twórcy pomyśleli dokładnie to samo.

To zabawne, ponieważ pamiętam, że gdy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, to pomyślałem, że dobrze bawiłbym się grając Lexa. Nic nie powiedziałem na ten temat, ale potem zadzwonił do mnie James Gunn z propozycją, żebym się w niego wcielił. I trochę zaśmiałem się pod nosem - tak bym to opisał. Nic im wcześniej nie powiedziałem.

Ostatecznie rola heroicznego Supermana trafiła do Davida Corensweta, a Nicholas Hoult zgodził się zagrać złoczyńcę Lexa Luthora.

Wydaje mi się, że powiedział: "Chcemy, żebyś zagrał Lexa", a ja po prostu zaśmiałem się, ponieważ myślę, że był we mnie pewien instynkt, gdy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, który mówił: "Myślę, że to jest bardziej to, co powinieneś robić w tej historii".

Nicholas Hoult ucieszył się więc, że może zagrać Lexa Luthora, ponieważ już przy czytaniu scenariusza czuł, że postać pasuje do niego bardziej niż Superman - i najwyraźniej twórcy doszli do tego samego wniosku, choć nie podzielił się z nimi tymi przemyśleniami.

Nicholas Hoult wyjawił także, że komiks Lex Luthor: Man of Steel to historia, która bardzo do niego przemówiła, gdy robił research do roli.