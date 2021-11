TOP 5: Najciekawsze dokumenty w ofercie Arte.tv

fot. Arte.tv

Arte.tv to publiczny, europejski kanał kulturalny, który oferuje swoim widzom dokumenty, seriale, filmy, programy informacyjne oraz występy artystyczne. Dokumenty stanowią ponad 50 procent oferty stacji. Wspomniane produkcje (dostępne w języku polskim) znajdziemy w serwisie Arte.tv. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 5 dokumentów, które znajdziecie na platformie. Możecie je obejrzeć poniżej za darmo.

Arte.tv negocjuje prawa do wszystkich programów, które są dostępne w ich ofercie. Jeśli nie posiada praw międzynarodowych do danego materiału wideo, na ekranie użytkowników pojawia się następujący komunikat: „To wideo nie jest dostępne w Twoim kraju”.

TOP5: Najciekawsze dokumenty na Arte.tv

Dokument o tym, czy da się jeszcze uratować alpejskie lodowce, które mocno odczuwają skutki globalnego ocieplenia. Topnieją one coraz szybciej, co prowadzi do licznych obrywów i osunięć skalnych. Całe zjawisko ma poważne konsekwencje ekologiczne oraz ekonomiczne.

Dokument opowiada o sądowym procesie Gustava Flauberta, twórcy kultowej powieści Pani Bovary. Pisarz po sukcesie kontrowersyjnej książki musiał przejść w 1857 roku przez batalię w paryskim sądzie karnym, ponieważ został oskarżony o obrazę moralności. Produkcja śledzi historię skandalu, który złamał konserwatywny porządek tamtych czasów.

Opowieść o najsłynniejszym na świecie muzeum, które powstało po to, aby każdy człowiek (z każdej klasy społecznej!) mógł obcować ze sztuką. Historycy, znawcy sztuki i muzealnicy opowiadają o wyjątkowej historii obiektu. Z dokumentu dowiecie się między innymi, jak trafiły do niego Mona Lisa czy Wenus z Milo.

Dokument o niezwykle enigmatycznym artyście. Mimo że znamy jego piosenki (np. Wild World czy Moonshadow), niewiele wiemy o samym twórcy, który rzadko udziela wywiadów. Produkcja przedstawia, jak Cata Stevensa zamienił poszukiwania duchowe w sztukę i stał się głosem pokolenia hipisów.

Dokument o słynnej dzielnicy czerwonych latarni w stolicy Holandii. Miejsce przyciąga do siebie tak wielu turystów, że powoli stają się oni kłopotem dla okolicznych mieszkańców. Wobec tego Rada Miejska rozważa przeniesienie prostytutek, aby zainteresować gości innym rodzajem turystyki.