Assassin's Creed: Valhalla - dyrektor kreatywny odchodzi z projektu. Poszło o zdradę

Ashraf Ismail, dyrektor kreatywny pracujący nad Assassin's Creed: Valhalla, poinformował, że rezygnuje ze swojej funkcji w Ubisofcie. Powodem takiego działania jest skandal, do jakiego doszło z jego udziałem. Chodzi konkretnie o oskarżenia, które pojawiły się w sieci. Pewna streamerka, niejaka matronedea zarzuciła mężczyźnie niewierność - miał być on z nią w związku przed rok, jednocześnie ukrywając to, że jest żonaty.

Kobieta, na potwierdzenie swych słów, opublikowała w sieci zrzuty ekranu z wiadomościami, które wymieniała z kochankiem. Dodała też, że nie była to jedyna taka sytuacja i mężczyzna już wcześniej miał wykorzystywać swoją pozycję i okłamywać kobiety, z którymi się spotykał.

This person is married. When he starts a relationship with you, know he's married. This is why he doesn't want to talk on the phone or facetime or have things sent to his home. His marriage has been confirmed by 3 people. I was with him for a year on and off before finding out. pic.twitter.com/eomqLCXZTu

