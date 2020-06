Pokemon Unite - prawie jak League of Legends z Pokemonami. Oto zwiastun gry

Nintendo

Tydzień temu zapowiedziano, że 24 czerwca czeka nas duże ogłoszenie związane z grą z Pokemonami w roli głównej. W trakcie krótkiego streamu ujawniono, że nowym tytułem będzie Pokemon Unite, czyli sieciowa MOBA od firmy Tencent, w której w walkach zmierzą się dwie pięcioosobowe drużyny. Gracze będą mogli wybierać spośród znanych Pokemonów o różnych zdolnościach, a stworki będą rozwijać się i ewoluować wraz z postępami w meczach.

Pokemon Unite prezentuje się całkiem interesująco i z pewnością znajdą się chętni do sprawdzenia tego tytułu w akcji, szczególnie że będzie on dostępny w biznesowym modelu free-to-play. Nie da się jednak ukryć, że zdecydowanie nie jest to coś, czego fani się spodziewali. W sieci już teraz można znaleźć sporo negatywnych opinii i głosów rozczarowanych miłośników marki. Z pewnością nie pomogły też szumne zapowiedzi twórców, którzy zwiastowali coś naprawdę dużego.

Poniżej możecie obejrzeć zapis transmisji. Całość trwa 11 minut i pokazano tutaj między innymi gameplay.

Pokemon Unite trafi na Nintendo Switch oraz urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.