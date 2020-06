Marvel's Avengers - zwiastun, gameplay i mnóstwo szczegółów. Złoczyńca potwierdzony!

Square Enix

Marvel's Avengers doczekało się naprawdę konkretnej prezentacji. Materiał trwał 30 minut i w jego trakcie ujawniono sporo szczegółów na temat tej nadchodzącej produkcji. Pokaz rozpoczęto od fabularnego zwiastuna, w którym potwierdzono, że głównym antagonistą w grze będzie George Tarleton, czyli MODOK. To właśnie on, wraz z grupą A.I.M. odpowiadają za zniszczenie dobrego imienia superbohaterów. Z pomocą herosom przyjdzie jednak Kamala Khan. To właśnie ta nastolatka sprawi, że herosi ponownie się zjednoczą i staną do walki ze złoczyńcami.

Marvel's Avengers - tryb single-player i rozwój postaci

Nie zabrakło również zupełnie nowych fragmentów rozgrywki. Pierwszy przedstawił jedną z fabularnych misji dla jednego gracza, w której główne skrzypce grał Thor. Potężny heros potrafi atakować wrogów Mjollnirem, zarówno w zwarciu, jak i na dystans, a także latać i wykorzystywać w walce moc władania błyskawicami.

Bohaterów będziemy mogli personalizować na kilka sposobów. Gra zaoferuje drzewka talentów, które pozwolą na modyfikowanie posiadanych już zdolności i odblokowywanie zupełnie nowych. Umiejętności wzmocnimy też poprzez zdobywanie wyposażenia, podzielonego na kilka klas jakościowych. Oprócz tego wpłynie ono też na wygląd oraz zapewni pasywne bonusy do statystyk.

W Marvel's Avengers pojawią się też stroje inspirowane klasycznymi komiksowymi historiami. Te zdobędziemy w toku rozgrywki, ale też nabędziemy w sklepie wewnątrz gry. Wygląda więc na to, że nie obejdzie się tu bez mikrotransakcji...

Marvel's Avengers - tryb kooperacji

Osobnego zwiastuna doczekał się tryb kooperacji, dzięki któremu będziemy mogli podejmować się pewnych misji we współpracy z innymi graczami, rozwijając bohaterów i zdobywając cenny sprzęt. W materiale rozczarowuje jednak framerate, na co internauci od razu zwrócili uwagę. Gra zdecydowanie traci płynność w pewnych momentach i trzeba trzymać kciuki, że takie problemy uda się wyeliminować przed premierą.

Marvel's Avengers - premiera 4 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

