Asterix i Obelix - najlepsze filmy w historii wg naEKRANIE. Misja Kleopatra niżej niż myślicie

Wszystko zaczęło się oczywiście od komiksów Rene Goscinnego. W 1959 roku scenarzysta współtworzył magazyn Pilote, w którym ukazał się pierwszy historyczny komiks Przygody Galla Asterixa. W następnych latach powstawały kolejne kultowe historie, a przygody tytułowego Asterixa doczekały się niedługo potem pierwszych adaptacji w formie animacji. W 1999 roku powstała też pierwsza aktorska adaptacja zatytułowana Asterix i Obelix kontra Cezar, co zapoczątkowało serię i przyczyniło się między innymi do powstania słynnej u nas adaptacji Asterix i Obelix: Misja Kleopatra z 2002 roku.

Postanowiliśmy zebrać wszystkie te kultowe produkcje i ustawić je w subiektywnym redakcyjnym rankingu. Nie ma tutaj podziału na animację i film aktorski, bo nie ma powodów, by sztuka animacji nie została doceniona na równi z tym, co dzieje się w produkcjach aktorskich. Kryteria oceny są bardzo podobne, a liczy się przede wszystkim to, jak udało się oddać esencję komiksów Goscinnego w zupełnie innym medium.

Asterix i Obelix - najlepsze filmy wg naEKRANIE

14. Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości (2012)