Atak kobiety o 50 stopach wzrostu - Tim Burton wyreżyseruje remake filmu z lat 50.

fot: youtube / Netflix Polska // Woolner Brothers Pictures

Atak kobiety o 50 stopach wzrostu (ang. Attack of the Fifty Foot Woman) będzie remakem filmu z 1958 roku. Horror science-fiction opowiadał historię zamożnej dziedziczki, która po spotkaniu z kosmitami staje się gigantką i dokonuje zemsty na swoim niewiernym mężu. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu nowa produkcja będzie nawiązywać do fabuły filmu sprzed lat, w którym wystąpili Allison Hayes, William Hudson i Yvette Vickers.

Tim Burton wyreżyseruje Atak kobiety o 50 stopach wzrostu, na podstawie scenariusza Gillian Flynn (Zaginiona dziewczyna). Jest to kolejny projekt we współpracy z Warner Bros. tego reżysera, który obecnie pracuje nad kontynuacją Soku z żuka. Film, w którym do swoich ról powrócili Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara trafi do kin 6 września 2024 roku.

Z kolei Flynn została niedawno zatrudniona do adaptacji swojej powieści Mroczny zakątek na potrzeby limitowanego serialu dla HBO. Wcześniej napisała scenariusz do miniserialu pt. Ostre przedmioty na podstawie swojej książki o tym samym tytule. W głównej roli wystąpiła Amy Adams.

Produkcją Ataku kobiety o 50 stopach wzrostu zajmą się: Burton, Andrew Mittman i Tommy Harper. Kai Dolbashian będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego.