Multikino - Diuna 2 przedpremierowo już 28 lutego!

Diuna 2 przedstawi dalszy ciąg sagi. Główny bohater Paula Atryda stanie przed nowymi wyzwaniami i niebezpieczeństwami. O tym czy uda mu się im sprostać widzowie mogą się przekonać dzień przed premierą - 28 lutego podczas pierwszego w Polsce przedpremierowego pokazu filmu Diuna: Część druga w Multikinie Złote Tarasy.

Diuna: Część druga - fabuła

Diuna: Część druga jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta. Film ukaże imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkroczy na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Diuna: Część druga - obsada i twórcy

Film powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się między innymi nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara Josh Brolin, nominowany do Oscara Austin Butler, nominowana do Oscara Florence Pugh, nagrodzony Oscarem Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux i laureat Oscara Javier Bardem. Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve, który napisał również scenariusz wraz z Jonem Spaihtsem.

