Here. Poza czasem jako poparcie dla AI? Lisa Kudrow krytykuje!

Here. Poza czasem to najnowszy film w reżyserii Roberta Zemeckisa, wykorzystujący technologie AI. To właśnie ten aspekt spowodował krytykę filmu przez gwiazdę Przyjaciół, Lisę Kudrow, która opowiedziała o tym w podcaście Armchair Expert. Głównym powodem jej niezadowolenia było cyfrowe odmładzanie bohaterów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Here. Poza czasem – wypowiedź Lisy Kudrow

Nakręcili to i mogli faktycznie nakręcić scenę, a następnie spojrzeć na nagranie, kiedy aktorzy byli młodsi i gotowe. A zamiast tego dostałam poparcie dla sztucznej inteligencji i o mój Boże. To nie jest jak "Oh, to z czasem wszystko zrujnuje", ale co zostanie? A co z obiecującymi aktorami? Po prostu dadzą prawa do swojego wizerunku i będą go odtwarzać. Odkładając to na bok, jaka praca zostanie dla ludzi? Co dalej? Będzie jakieś stypendium socjalne dla ludzi, nie będzie trzeba pracować? Jak to może być wystarczające?

Here. Poza czasem – fabuła, data premiery

Produkcja jest ekranizacją powieści graficznej Richarda McGuire. Akcja filmu osadzona jest w jednym pokoju. Produkcja pokazuje życie wielu ludzi, którzy zamieszkują go przez lata, od przeszłości do przyszłości. Co ciekawe, część bohaterów została odmłodzona lub postarzona przy pomocy sztucznej inteligencji.

Premiera filmu w polskich kinach jest zaplanowana na 27 grudnia.