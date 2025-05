Atomfall z dodatkiem Wicked Isle. Premiera tuż za rogiem

Rebellion

Choć szczegóły dotyczące fabuły dodatku do gry Atomfall są na ten moment bardzo skromne, gracze niebawem sami będą mogli odkryć tajemnice kryjące się w rozszerzeniu The Wicked Isle. Ma ono już konkretną datę premiery i nie będziemy musieli na nią długo czekać - zadebiutuje już na początku przyszłego miesiąca.

Atomfall to połączenie akcji, RPG i survivalu z otwartym światem, które dostępne jest w katalogu Xbox Game Pass. Warto jednak pamiętać, że dodatek nie trafi do katalogu usługi i zainteresowani The Wicked Isle będą musieli kupić samo DLC lub ulepszenie do edycji Deluxe.

Poniżej możecie obejrzeć krótki klip wideo zapowiadający DLC i ujawniający datę premiery - ta będzie miała miejsce już 3 czerwca.

Zapowiedź dodatku jest bardzo skromna. Twórcy ujawniają, że gracz odkryje m.in. tajemnicę wyspy, spotka się z nowym rodzajem groźnych przeciwników i otrzyma nowy sprzęt do dyspozycji.