Atomfall odniosło sukces. To największa premiera twórców Sniper Elite

Rebellion

Reklama

Zespół Rebellion pokazał, że potrafi robić coś więcej niż tylko serię Sniper Elite i jej spin-offy z zombie. Nowa gra Brytyjczyków to ich największa dotychczasowa premiera. Postapokaliptyczny FPS Atomfall, dostępny od zeszłego tygodnia, zyskał rzeszę entuzjastów, którzy docenili unikalny klimat i oryginalne podejście do gatunku.

CEO studia, Jason Kingsley, który w komunikacie prasowym podkreślił, że osiągnięcie ponad miliona graczy w tak krótkim czasie świadczy o wysokiej jakości Atomfall oraz zaangażowaniu całego zespołu.

ROZWIŃ ▼

Twórcy zdecydowali się na odważne rozwiązania, które przyniosły efekt w postaci intensywnej akcji, głębokiej fabuły i oryginalnego klimatu, inspirowanego klasycznymi brytyjskimi książkami, filmami i serialami telewizyjnymi. Akcja gry rozgrywa się w przepięknie ukazanej, porośniętej bujną zielenią angielskiej wsi, która skrywa sporo niebezpieczeństw.

Sukces gry to także efekt włączenia jej do usługi Game Pass. Dzięki temu gracze na całym świecie mieli okazję zapoznać się z nowatorskim podejściem Rebellion do gatunku FPS. Kingsley podkreślił, że studio zaryzykowało z tym projektem, ponieważ wyszli z gatunku, w którym czują się doskonale. Ryzyko jednak się opłaciło. Jason Kingsley dodał, że rozmiar i stabilność firmy pozwalają na podejmowanie ryzyka i tworzenie gier, które wychodzą poza utarte schematy.