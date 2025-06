Jakie moce ma Silver Surfer w Fantastycznej 4? Reżyser o tym, czy pojawi się Doktor Doom

fot. materiały prasowe

Matt Shakman w rozmowie z magazynem Empire mówi jasno: "Dooma nie ma w moim filmie i nie jest częścią mojej wizji". Warto jednak zwrócić uwagę na istotny szczegół tej wypowiedzi - reżyser odnosi się wyłącznie do tego, co zobaczymy w samym filmie. Według krążących plotek Doktor Doom może pojawić się w scenie po napisach, która formalnie nie jest już częścią głównej fabuły. Co więcej, ta scena mogła zostać zrealizowana przez innego twórcę – podobnie jak w przypadku Thunderbolts*, gdzie scenę po napisach wyreżyserowali bracia Russo na planie Avengers: Doomsday.

Fantastyczna 4 - opis fabuły

Akcja filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki toczy się w tętniącym życiem, retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat sześćdziesiątych. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przedstawi kultową Pierwszą Rodzinę Marvela: Reeda Richardsa / Mistera Fantastica, Sue Storm / Niewidzialną Kobietę, Johnny’ego Storma / Ludzką Pochodnię oraz Bena Grimma / Stwora. Bohaterowie staną w obliczu największego zagrożenia, z jakim dotąd się mierzyli – będą musieli obronić Ziemię przed potężnym kosmicznym bytem Galactusem i jego tajemniczą heroldką. Złowrogi przeciwnik planuje pochłonąć całą planetę wraz ze wszystkimi jej mieszkańcami.

Premiera w lipcu 2025 roku w kinach.