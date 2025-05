Kiedy scenariusz Batmana 2 będzie gotowy? Jest prawdopodobna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trudno powiedzieć cokolwiek innego o Batmanie 2 poza tym, że będziemy na niego długo czekać. Jak sam Robert Pattinson twierdził, reżyserowi Mattowi Reevesowi zależy na wysokiej jakości produkcji, dlatego nawet scenariusz jeszcze nie został ukończony.

- Matt jest bardzo ostrożnym scenarzystą, ale przynajmniej w końcu wiem, o czym ten film jest.

Tymczasem według portalu The Wrap, źródło blisko projektu twierdzi, że Matt Reeves podsyła kolejne strony szkicu od ponad pół roku. Scenariusz powinien być całkowicie gotowy do końca maja, gdy w Stanach Zjednoczonych odbędzie się Memorial Day. To święto upamiętniające amerykańskich obywateli, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej.

Pierwotnie The Batman Part II miał debiutować w październiku 2026 roku, ale to już zostało odsunięte z powodu licznych opóźnień, które spowodowały również m.in. strajki aktorów i scenarzystów. Obecnie premiera jest zaplanowana na 1 października 2027 roku.

