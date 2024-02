Avatar 3 prawie gotowy! James Cameron: "Tu nie chodzi o technologię. (...) To po prostu sztuka"

James Cameron potwierdza: Avatar 3 jest już prawie gotowy. Legendarny reżyser pojawił się wczoraj na gali rozdania nagród Saturn, przed którą krótką rozmowę z nim odbył dziennikarz serwisu Screen Rant. Ten ostatni zapytał twórcę o aktualny status prac nad filmem - artysta był w tej materii niezwykle wylewny, dokładnie opisując, które elementy produkcji wymagają jeszcze ukończenia:

Film jest prawie gotowy do pokazu. Kręcimy jeszcze urywki trzeciej części - to będzie jakieś 2-3% całego materiału. Do tego dochodzą także zaplanowane na czerwiec sceny z aktorami, to kolejne kilka procent. Mamy też gotowe 25% czwartej części. W przypadku trzeciej weszliśmy w etap postprodukcji i zajmujemy się obecnie efektami specjalnymi - to tytaniczna praca. Będę potrzebował każdej sekundy od teraz do końca całego procesu, aby to odpowiednio wykonać.

Technologia rozwinęła się do takiego punktu, w którym wszyscy jej potrzebujemy. W międzyczasie wprowadzamy jeszcze niewielkie ulepszenia, ale w zasadzie jesteśmy już na miejscu. Rzecz w tym, że po drodze zaczęliśmy się cofać - to dlatego spędziliśmy 7 lat na opracowywaniu planu i 4 lata na kręceniu obu filmów jednocześnie. Tu nie chodzi jednak o technologię, a o umysły i oczy osób pracujących przy komputerach. To bardzo, bardzo kreatywny proces - to po prostu sztuka. Zaangażowanych jest tysiące ludzi; dyryguje tą orkiestrą, aby wszystko było przygotowane perfekcyjnie.