Avatar 4 - początek prac na planie. Zdjęcie zza kulis

Na początku stycznia Sam Worthington zapowiadał, że za miesiąc wraca na plan czwartej części filmu Avatar, zdradzając, że będzie on większy niż możemy to sobie wyobrazić. I wygląda na to, że prace nad nową odsłoną właśnie zostają wznowione, ponieważ Stephen Lang umieścił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym ma na sobie kombinezon do motion capture. Widnieje na nim jego nazwisko oraz jego postaci - Quaritcha. Post podpisał "Ponownie Deja Blu", nawiązując do napisu na naszywce stroju. Zobaczcie poniżej.

Na film Avatar 4 widzowie będą musieli poczekać aż do 2029 roku. Według jego reżysera, Jamesa Camerona, część scen zostało już nakręconych, mimo że początkowo twierdził, że zdjęcia do filmu rozpoczną się dopiero po premierze Avatara 3. W rozmowie z magazynem People powiedział, że decyzja o rozpoczęciu zdjęć do nowej odsłony wynikała z planowanego przeskoku czasowego (ma trwać 6 lat) w czwartej części. W 2022 roku Cameron potwierdził, że pierwszy akt Avatara 4 został nakręcony, a scenariusz podobno zachwycił kadrę kierowniczą 20th Century Studios.

W obsadzie filmu Avatar 4 oprócz Langa i Worthingtona znaleźli się: Zoë Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) i Britain Dalton (Lo'ak), który będzie narratorem trzeciej i czwartej części. Zdjęcia do Avatara 3 zostały ukończone podczas pandemii, a obecnie trwa jego postprodukcja. Film trafi do kin w grudniu 2025 roku.