Avatar 5 - w jaki sposób Na'vi ostatecznie trafią na Ziemię? 7 teorii; jedna zakłada wielką wojnę

20th Century Studios/cbr.com

Reklama

Akcja filmu Avatar 5, który ma zadebiutować w kinach 19 grudnia 2031 roku z podtytułem The Quest for Eywa, będzie rozgrywać się na Ziemi. Wiemy już, że James Cameron chce, by przynajmniej część tej historii była osadzona w realiach naszej planety, która w połowie XXII wieku zmaga się z olbrzymimi problemami przeludnienia i wszechobecnych zanieczyszczeń. W tym miejscu powstaje jednak pytanie: w jaki sposób Na'vi w ogóle trafią na Ziemię?

Możliwe odpowiedzi na to pytanie właśnie przedstawił serwis Screen Rant, który dzieli się aż 7 wielkimi teoriami w całej sprawie. Jedna z nich zakłada wykorzystanie tunelu czasoprzestrzennego, jeszcze inna akcentuje, że lud Pandory na Błękitnej Planecie... wcale nie zamelduje się w swojej dotychczasowej formie cielesnej. Istotną rolę odgrywa także technologia; Na'vi, próbujący żyć w pełnej harmonii ze swoim domem, niekoniecznie dążą w chwili obecnej do wejścia w posiadanie najnowszych rozwiązań technologicznych - ten stan rzeczy może jednak ulec zmianie.

Avatar 5 - w jaki sposób Na'vi trafią na Ziemię?

Na'vi zmuszą jednego z wywodzących się spośród ludzi pilotów do zabrania ich na Ziemię. Przypomnijmy, że lud Pandory do podróżowania po swoim księżycu wykorzystuje wyłącznie rozwiązania podsuwane przez samą naturę - przede wszystkim dzikie zwierzęta. Eksploracja kosmosu jest dla niego - przynajmniej w tej chwili - niemożliwa, dlatego niewykluczone, że Na'vi, więksi i silniejsi od człowieka, zdecydują się uprowadzić któryś ze statków wraz z jego pilotem.

Największe statki światów science fiction i ich rozmiary - kolosy z Avatara i nie tylko

50. Avalon (Pasażerowie) – długość 1 km