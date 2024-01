Avatar 4 – prace zostaną wkrótce wznowione. Aktor zapowiada wielkie widowisko

fot. materiały promocyjne

Reklama

Dopiero w grudniu przyszłego roku doczekamy się premiery Avatara 3, który został już w całości nakręcony. Obecnie James Cameron pracuje nad postprodukcją filmu, ale już wkrótce zamelduje się na planie czwartej części Avatara, aby nakręcić pozostałą część materiału. Sam Worthington w wywiadzie promującym film Skok w przestworzach od Netflixa podzielił się aktualizacją o jego kolejnym występie w roli Jake’a Sully’ego.

Avatar 4 - prace zostaną wznowione w przyszłym miesiącu

Obecny materiał obejmuje jedynie sceny przed przeskokiem w czasie. Pozostała część wymaga jeszcze nakręcenia i wygląda na to, że główny bohater dwóch pierwszych odsłon serii pojawi się w czwartej części również w późniejszym okresie historii.

Sam Worthington przyznał, że prace na planie Avatara 4 zostaną wznowione za miesiąc:

Za miesiąc wracamy do pracy nad tym filmem, a jest on naprawdę duży. Jest większy, niż możecie to sobie wyobrazić.

Niedawno James Cameron potwierdził, że prace nad Avatarem 3 są na dobrej drodze, aby zdążyć na grudniową premierę w 2025 roku. Produkcja filmu rozpoczęła się jeszcze zanim Avatar: Istota wody trafiło do kin w grudniu 2022 roku.

Avatar 4 – premierę zaplanowano na 21 grudnia 2029 roku.