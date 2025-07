Sok z żuka 3 rzekomo powstaje, ale Tim Burton nic o tym nie wie. "Może mnie wymienili"

fot. Warner Bros. Entertainment

Beetlejuice Beetlejuice powstał po wielu latach, ale Timowi Burtonowi udało się zrealizować projekt. Produkcja zarobiła 452 mln dolarów przy budżecie wynoszącym niecałe 100 mln dolarów, nie wliczając kosztów promocji. Można ją zatem określić mianem sukcesu komercyjnego. Film przypadł też do gustu krytyków i publiczności - kolejno 75% pozytywnych opinii od krytyków i 78% od publiczności.

Jakiś czas temu spekulowano, że rozpoczęły się już prace nad trzecią część, ponieważ Warner Bros. było bardzo zadowolone z odbioru i wyniku finansowego. Przed tym faktem postawiono Tima Burtona w trakcie jednego z wywiadów, który obecnie promuje 2. sezon serialu Wednesday razem z Jenną Ortegą, która w Beetlejuice Beetlejuice również zagrała. Okazuje się, że reżyser nie ma pojęcia o tych doniesieniach.

Naprawdę [to robią]? Nikt mi nie powiedział. Może mnie wymienili. [...] 35 lat zajęło zrobienie 2. części, więc przy kolejnej w tym tempie miałbym 105 lat. To nie najlepsza nowina. Bardzo podobała mi się praca nad 2. częścią, a Warner Bros. nawet nie chciało jej zrobić. Zrobiliśmy wszystko tak, jak przy pierwszej części, z improwizacją aktorską i tak dalej. Pięknie było zobaczyć starą obsadę, a teraz mam też Jennę. Ale to trochę jak próba odtworzenia sceny tańca z Wednesday. Kocham postaci, ale niekoniecznie bym to widział.

Tim Burton przyznał też, że czuje ogromne przywiązanie do tych postaci, choć nie ma do nich praw. Dodał, że był bardzo wkurzony, gdy dowiedział się o powstaniu musicalu na podstawie Soku z żuka. Co ciekawe, Jenna Ortega zapytana o udział w potencjalnej 3. części przy jednoczesnym braku Burtona na stołku reżysera, stwierdziła że nie wróciłaby do obsady.

