Avatar 5 - Stephen Lang zdradza swoją reakcję na scenariusz. "Płakałem ze wzruszenia"

fot. materiały prasowe

Premiera kolejnej części franczyzy Jamesa Camerona, filmu Avatar 2, zaplanowana została dopiero na rok 2022, tymczasem już teraz Stephen Lang, który powróci w nowych odsłonach, bardzo pochlebnie i zachęcająco wypowiedział się na temat scenariusza ostatniej części serii Avatar. W jednym z niedawnych wywiadów aktor zdradził, że skrypt produkcji Avatar 5 poruszył go tak bardzo, że po jego przeczytaniu zaczął płakać. Sama zaś historia, która opowiedziana zostanie w ostatniej produkcji należącej do wspomnianej franczyzy, jest przepiękna i niezwykle wzruszająca.

Kiedy skończyłem czytać ostatni scenariusz, płakałem. Pomyślałem: Jakie to piękne. Ostatni film opowie wspaniałą, oryginalną historię. Wzruszyła mnie niesłychanie. Wierzę, że i publiczność zareaguje na nią tak samo, ponieważ sposób, w jaki przenosimy scenariusze Avatara na ekran, jest dosłowny. Widzowie dostaną to, co w napisane, a pewnie nawet i więcej - zapowiedział aktor.

Przypomnijmy, że w kolejnych częściach powrócą także Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder oraz Matt Gerald. Do nowych członków obsady Avatar 2 należą natomiast Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel a także CJ Jones.

Avatar 2 - premiera w grudniu 2022. Kolejne części ukazywać się będą co dwa lata.