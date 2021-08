Avatar: Legenda Aanga - RPG sfinansowane w... 16 minut. Zamiast 50 tysięcy liczba sześciocyfrowa!

materiały prasowe

Avatar: Legenda Aanga rozszerza się z serialu animowanego do planszówki. Na Kickstarterze wystartowała kampania, dzięki której twórcy będą w stanie ponieść koszty jej stworzenia. Nie spodziewano się, że cel 50 tysięcy zostanie osiągnięty w szesnaście minut, a co więcej - że fani nie przestaną wpłacać po przekroczeniu tego progu. W momencie publikacji newsa projekt zebrał ponad 1 milion dolarów. A to dopiero pierwszy dzień zbiórki, która ma trwać miesiąc. Dzięki tej hojności fani mogą spodziewać się ciekawych dodatków, które będą dołączone do gry.

Awatar: Legenda Aanga

Planszówka RPG nazywa się Avatar Legends: The Roleplaying Game. Jest osadzona w świecie dwóch seriali animowanych: Avatara: Legendy Aanga oraz Legendy Korry. Jej stworzeniem zajmuje się Magpie Games. Gra pozwoli graczom spełnić marzenia o odkrywaniu Czterech Narodów, przywracając równowagę w świecie, obojętnie czy będą tkać jeden z żywiołów, czy zdecydują się na inną drogę. RPG pozwoli im też tworzyć przygody w różnych erach uniwersum Avatara, takich jak na przykład za czasów Kyoshi. W Avatar Legends: The Roleplaying Game gracz będzie mógł wybrać za mentora jednego ze sławnych bohaterów z serialu, w tym wujka Iroha!

Od progu 20 dolarów na fanów czekały różne prezenty, takie jak książki PDF.