Avatar: Legenda Aanga - pierwsze zdjęcia z planu! Jak Netflix pokaże lokalizację Narodu Ognia?

Fot. Materiały prasowe

Netflix jest w trakcie tworzenia serialu aktorskiego Avatar: Legenda Aanga. Został oparty na kultowej animacji, która ma rzeszę wiernych fanów na całym świecie. Jeden z użytkowników Reddita zauważył fragment planu filmowego, który może wskazywać na ważną lokalizację Narodu Ognia. Warto przypomnieć, że budżet produkcji okazał się o wiele większy, niż przewidywano. Wobec tego urosły także oczekiwania w związku ze stroną wizualną projektu. Zobaczcie w poniższym poście, jak prezentują się fotografie.

Avatar: Legenda Aanga - pierwsze zdjęcia z planu

Użytkownik Dripmaster926 opublikował na forum Reddit kilka zdjęć, które przedstawiają plan filmowy Avatara: Legendy Aanga. Rekwizyty wydają się wskazywać, że będzie to miejsce należące do Narodu Ognia. Oczywiście fani zaczęli zastanawiać się, którą dokładnie lokalizację może przedstawiać. Ciężko jednak to ustalić, ponieważ wciąż nie wiadomo, jaka część oryginalnego serialu animowanego zostanie uwzględniona w produkcji Netflixa.



Avatar: Legenda Aanga - obsada. Kto zagra kogo w serialu Netflixa?

W obsadzie serialu aktorskiego Avatara: Legendy Aanga są: Gordon Cormier jako tytułowy Aang, Kiawentiio Tarbell jako Katara, Ian Ousley jako Sokka, Dallas Liu jako Zuko, Paul Sun-Hyung Lee jako wujek Iroh, Elizabeth Yu jako Azula, Daniel Dae Kim jako Władca Ognia Ozai, Maria Zhang jako Suki, Ken Leung jako Zhao, Lim Kay Siu jako Gyatso, Yvonne Chapman jako Avatar Kyoshi, Tamlyn Tomita jako Yukari i Casey Camp-Horinek jako Kanna.

https://twitter.com/netflix/status/1425826908462272512

Avatar: Legenda Aanga - ilość odcinków

Podczas wywiadu Paul Sun-Hyung Lee, wcielający się w wujka Iroh, zdradził długość epizodów serialu Netflixa. Wygląda na to, że każdy będzie trwać godzinę. To oznacza osiem odcinków po 60 minut - czyli łączny czas trwania to 480 minut.

