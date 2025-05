Znany prezenter i komik o pokoleniu Z: „Wrócicie na kolanach do Disneya jak psy”

Reklama

Jimmy Kimmel, znany amerykański prezenter telewizyjny, komik i producent, podczas Disney Upfront w Nowym Jorku nie zostawił suchej nitki nawet na swoich pracodawcach. Jednak wyjątkowo ciekawy był jego komentarz na temat tego, jak jego zdaniem młodsi widzowie, czyli pokolenie Z, ogląda telewizję.

Znany prezenter i komik o pokoleniu Z

Deloitte właśnie przeprowadziło badanie, które wykazało, że widzowie z pokolenia Z i milenialsi spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych niż oglądają telewizję. No co ty nie powiesz? Myślisz, że potrzebowaliśmy badanie, żeby się tego dowiedzieć? Pie***l się, Deloiite! I wiecie co? Piep***ć też tych niewdzięcznych kretynów z pokolenia Z! Och, jesteś za fajny na Match Game? Cóż, poczekaj tylko, aż będziesz mieć własne dzieci i tylko hit pokroju Moany będzie w stanie ucieszyć tych małych gnojków. Wrócicie na kolanach do Disneya jak psy.

Oczywiście, jego komentarz należy traktować z przymrużeniem oka, biorąc pod uwagę fakt, że służył elementom komediowym. Jednak zwykle skecze, niczym legendy, mają w sobie ziarenko prawdy. Dlatego ciekawi nas, czy wy również myślicie, że podejście pokolenia Z do telewizji zmieni się z czasem, gdy sami wejdą w rolę rodziców? Dajcie znać!

