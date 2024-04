Margot Robbie gwiazdą Avengelyne? Warner Bros. chce przejąć prawa do filmu

fot. materiały prasowe

Trwają pracę nad ekranizacją Avengelyne, komiksu autorstwa Roba Liefelda, twórcy Deadpoola. W projekt zaangażowane jest Warner Bros., które negocjuje sfinalizowanie siedmiocyfrowego kontraktu na prawa do filmu opowiadającym o aniele walczącym z siłami zła. Według serwisu Deadline Margot Robbie ma zamiar zagrać główną bohaterkę.

Avengelyne - trwają prace nad ekranizacją komiksu z Margot Robbie

Za kamerą filmu stanie Olivia Wilde, a historię napisze Tony McNamara, scenarzysta Biednych istot. Producentem Avengelyne jest LuckyChap, czyli firma Robbie, która współpracuje z Tomem Ackerleyem i Josey McNamarą oraz Simonem Kinbergiem i Audrey Chon za pośrednictwem ich firmy Genre.

Avengelyne opowiada historię anielicy, która walczy z siłami zła, stając naprzeciw hordom demonów i potworów. Bohaterka jest najbardziej przerażającą wojowniczką Niebiańskiej Hostii, która samemu włamała się do Pandemonium, potężnej fortecy piekła, aby stawić czoła diabłu. Została jednak wygnana z nieba przez Boga, po tym jak została oszukana i zakwestionowano jej miłość do ludzi. Upadła anielica została pozbawiona swoich zdolności, poza wielką siłą i krwią, która po wydobyciu z jej ciała może zostać użyta jako broń lub w charakterze cudu, gdy zostanie wzmocniona cytatem z biblii. Avengelyne używa swoich mocy do walki z demonami na Ziemi i jest przygotowywana na nadejście Armageddonu.

Simon Kinberg zainteresował się tym projektem podczas produkcji filmu Deadpool, w której Liefeld również uczestniczył. Producent przedstawił Avengelyne Margot Robbie, która zainteresowana była pracą nad ekranizacją komiksu.