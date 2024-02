Avengers 5 - Jeremy Renner chce wrócić. Powód może was poruszyć

Źródło: Marvel

W styczniu 2023 roku Jeremy Renner doznał groźnego wypadku z pługiem śnieżnym, po którym musiał dochodzić do siebie podczas wielu miesięcy rehabilitacji. Wówczas nie było to pewne, czy aktor w ogóle wróci do pracy, czy jego Hawkeye kiedykolwiek jeszcze pojawi się w MCU. Teraz jednak ma on odpowiedź.

Avengers 5 - Jeremy Renner powróci?

Tak wypowiedział się aktor w rozmowie z Entertainment Tonight, pokazując jednocześnie, że obsada MCU to naprawdę wielka rodzina.

- Zawsze chętnie! Na pewno będę już wystarczająco silny. Będę gotowy. Oni wszyscy byli przy moim łóżku po wypadku i towarzyszyli mi podczas powrotu do zdrowia, więc... jeśli mnie chcą, będą mnie mieć.

Hawkeye pojawił się w takich tytułach jak Thor (2011), Avengers (2012), Avengers: Czas Ultrona (2015), Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016), Avengers: Koniec gry (2019), Czarna Wdowa (2021) oraz w serialu Hawkeye.

Aktor ujawnił też, że po raz pierwszy zagrał w reklamie, która zostanie wyemitowana podczas finału Super Bowl. Podobno gra tam postać przypominającą Hawkeye'a, ale szczegółów nie ujawnił. Reklamy z Super Bowl zawsze są kreatywne, pełne gwiazd, drogie i popularne w sieci, bo to coś zupełnie innego, niż zwyczajne reklamy w telewizji.

Przypomnijmy, że pierwszy z planowanych filmów o Avengers, czyli Avengers 5 jest planowany na 2026 rok, jeśli nic nie ulegnie przesunięciu.