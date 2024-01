Madame Web – film jest powiązany z MCU? Reżyserka zachęca do uważnego oglądania

Fot. Sony Pictures

Reklama

Madame Web to najnowszy film z uniwersum Spider-Mana od Sony Pictures. Wytwórnia podczas promocji swojej nadchodzącej produkcji zaznaczyła, że historia rozgrywa się w zupełnie innym świecie od MCU. Fani Marvela jednak wierzą, że w Madame Web pojawią się jakieś nawiązania do innych superbohaterskich filmów. Wątpliwości rozwiała reżyserka S.J. Clarkson, która jednak zachęca do nierozpraszania się podczas seansu, aby nie pominąć żadnej niespodzianki.

Reżyserka nie powiedziała wprost, na co mogą liczyć fani, ale przyznała, że warto będzie patrzeć nie tylko na to, co znajduje się na pierwszym planie:

Jestem bardzo podekscytowana, że będziecie mogli obejrzeć ten film i potencjałem tego, czym to może być. Ale jedynie powiem, abyście zwracali uwagę również na przestrzeń.

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

Reżyserką Madame Web jest S. J. Clarkson. W filmie zagrali Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps i Adam Scott.

Madame Web zadebiutuje w kinach już 14 lutego.

Madame Web - nowe plakaty