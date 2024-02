MCU - wielki powrót Eternals? Co by było, gdyby... z Ziemi wykluł się nowy Celestianin

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa zaskakująca plotka na temat Eternals. Produkcja zadebiutowała na dużym ekranie w 2021 roku i zyskała niechlubne miało pierwszego "zgniłego" filmu MCU na Rotten Tomatoes. Mimo to, fani i tak oczekiwali kontynuacji, biorąc pod uwagę fakt, że widowisko zakończyło się sporym cliffhangerem. Nowy raport wskazuje jednak na to, że drużyna Eternals nie powróci do nas w sequelu, tylko w 3. sezonie What If...? z dość szaloną fabułą.

MCU po Eternals

Było kilka plotek na temat tego, jak Eternals wpłyną na kolejne filmy MCU. Wciąż oczekuje się, że szczątki Celestianina pojawią się w Kapitanie Ameryce 4, stając się źródłem Adamantium w uniwersum. Były także doniesienia, że w jednej z wczesnych wersji nowego Blade'a miał pojawić się Dane Whitman jako drugoplanowa postać, choć teraz mówi się, że ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. W końcu, niektóre twierdziły, że Ikaris będzie ważnym bohaterem serialu animowanego Marvel Zombies.

Nie można też zapomnieć, że przed wydarzeniem San Diego Comic-Con w 2022 roku do sieci wyciekło kilka nazw znaków towarowych, a wśród nich był "Celestials: End of Time", co sugeruje, że ewentualny powrót Eternals miałby związek z multiwersum i podróżami w czasie. Nic nie zostało jednak potwierdzone, a los sequelu nadal stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Eternals wrócą w 3. sezonie What If...? [PLOTKA]

Znany scooper @CanWeGetToast (jak donosi portal Toonado.com) twierdzi, że jeden z odcinków 3. sezonu What If...? skupi się właśnie na Eternals. Założenie brzmiałoby: "co by było, gdyby z Ziemi wykluł się nowy Celestianin?".

Choć odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna (Ziemia przestałaby istnieć), to wciąż kryje się tu potencjał. Na przykład: "Co z herosami, którzy w tym czasie mogli być poza Ziemią, jak Kapitan Marvel i Strażnicy Galaktyki?" albo: "Co stałoby się z Eternals, gdy ich misja dobiegła końca?". Opcji jest dużo.

Jak myślicie, czy Marvel Studios rzeczywiście planuje taki odcinek, a jeśli tak, co chcielibyście w nim zobaczyć? Jak mógłby wpłynąć na MCU? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

