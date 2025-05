Avengers: Doomsday - w bitwie z X-Menami kogoś brakuje. Ten mutant walczy z Doomem sam na sam

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już od kilku dni wiemy, że na planie Avengers: Doomsday w Wielkiej Brytanii powstaje aktualnie scena bitwy Najpotężniejszych Superbohaterów na Ziemi z X-Menami. Do sieci raz po raz wyciekają informacje związane z przebiegiem całej batalii, lecz żadne z nich nie były tak szczegółowe jak doniesienia, którymi właśnie podzielił się ceniony scooper Daniel Richtman. Wygląda na to, że w sekwencji może zabraknąć kilku ważnych postaci.

W zeszłym tygodniu raportowano, że X-Meni do boju Avengersami staną przyodziani w ikoniczne, znane z komiksów złoto-niebieskie kostiumy. Richtman uzupełnia te rewelacje: w bitwie - przynajmniej na razie - po stronie mutantów biorą udział wyłącznie ci aktorzy, których udział Marvel oficjalnie ogłosił pod koniec marca: Kelsey Grammer (Beast), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyklop) i prawdopodobnie Channing Tatum (Gambit).

Niezwykle interesujące jest to, że po stronie Avengersów brakuje z kolei "niektórych członków grupy Thunderbolts", co wzbudziło szereg pytań o to, czy część z nich już nie poległa w starciu. Jest też informacja, która rozpali wyobraźnię wielu fanów Marvela: Magneto poszedł na zwarcie z Doktorem Doomem, stając z nim do pojedynku jeden na jeden.

W najbliższych dniach spodziewajcie się więcej doniesień o rzeczonej bitwie Avengersów i X-Menów.

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.