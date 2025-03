Postacie z seriali Marvela w Avengers: Doomsday? Reżyserzy dostali takie pytanie

disney+

Bracia Russo obecnie udzielają wywiadów promujących swój najnowszy film The Electric State. Podczas tych rozmów padają pytania o Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia niebawem mają ruszyć. Dziennikarz Tech Radar zadał im bezpośrednie pytanie o to, czy postacie z seriali, takie jak Ms. Marvel, Kate Bishop, Moon Knight i Billy Maximoff, pojawią się w obu nadchodzących widowiskach.

Avengers: Doomsday – czy bohaterowie z seriali MCU pojawią się w filmie?

Duet reżyserów to już weterani pracy w Marvelu, więc wiedzą, jak odpowiadać na pytania, by nie zdradzić zbyt wiele. Nie wyjawili, jakie dokładnie postacie się pojawią w Avengers: Doomsday, ale wyraźnie zasugerowali, że widzowie mogą spodziewać się bohaterów znanych z seriali.

– W kwestii budowy opowiadanej historii czerpiemy kompleksowo z całego MCU. Bez wchodzenia w szczegóły – to jest uniwersum, w którym tworzymy historię. Możesz to interpretować, jak chcesz.

fot. materiały prasowe

Na razie w Avengers: Doomsday potwierdzono udział dwóch aktorów. Robert Downey Jr. zagra głównego antagonistę, znanego jako Doktor Doom. Dodatkowo Benedict Cumberbatch oficjalnie potwierdził, że powróci jako Doktor Strange, choć pierwotnie twierdził, że jego powrót nastąpi dopiero w Avengers: Secret Wars. Później jednak przyznał, że się pomylił, i ujawnił, że pojawi się wcześniej.

W plotkach wymienia się również Chrisa Evansa oraz Scarlett Johansson jako Kapitana Amerykę i Czarną Wdowę z jednej z alternatywnych rzeczywistości, w której nie są superbohaterami, lecz złoczyńcami. Podobno Doktor Doom będzie miał na swoich usługach złe wersje Avengers z multiwersum.

Avengers: Doomsday – data premiery: została ustalona na 2026 rok. Secret Wars pojawi się rok później.