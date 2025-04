Kto będzie liderem dwóch teamów superbohaterskich? Odegrają ważną rolę w Avengers: Doomsday!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Doktor Doom z pewnością będzie jednym z najpotężniejszych złoczyńców w MCU. Stąd też nie powinno nikogo dziwić, że aby go pokonać, będzie należało zebrać więcej, niż jeden team bohaterów.

Avengers: Doomsday - nowa plotka

Według scoopera MyTimeToShineHello, Avengers: Doomsday będzie miał więcej niż jedną drużynę superbohaterów, które podejmą się walki z Doktorem Doomem. Jedną z nich jest Thunderbolts, prowadzone przez Yelenę, zaś drugą - Avengers z Samem Wilsonem/Kapitanem Ameryką w roli lidera. Nie jest to dużym zaskoczeniem, chociaż Yelena Belova raczej nie była obstawiana przez fanów w roli liderki - na potencjalnego kandydata do tej roli wskazywany był Bucky Barnes. Wygląda na to, że nowa Czarna Wdowa odegra kluczową rolę w walce z Doomem, stając na czele swojej własnej grupy superbohaterskiej.

W międzyczasie The Cosmic Circus udostępnił informację na temat tego, co nastąpi w MCU po Avengers: Secret Wars. Według tej spekulacji, nie została zaplanowana żadna dłuższa przerwa przed kolejną, 7 fazą - plany nabierają ostatecznego kształtu, a wiele wątków fabularnych jest już w fazie rozwoju.

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku.