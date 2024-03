Baby Reindeer - zwiastun nowego serialu Netflixa. O komiku i jego stalkerce

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Baby Reindeer to nowy serial platformy Netflix, który zadebiutuje w serwisie 11 kwietnia 2024 roku. Jest to produkcja od twórców The End of the F***ing World. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun. 8 odcinkowy serial wyreżyserowało trio Weronika Tofilska, Josephine Bornebusch oraz Jon Brittain.

Baby Reindeer opowie historię komika, którego gest dobroci względem wrażliwej kobiety doprowadzi do jej obsesji, która może zniszczyć życia obojga z nich. Richard Gadd to również scenarzysta, którego niełatwa relacja ze swoją kobiecą stalkerką i wpływ jaki ta sytuacja na niego ma, zmusi go do zmierzenia się z ukrytymi w głębi duszy, mrocznymi traumami.

Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Baby Reindeer - zwiastun

Baby Reindeer - obsada

W roli głównej wystąpi Richard Gadd, który wcieli się w samego siebie. Jego stalkerką o imieniu Martha została Jessica Gunning. Poza tym w obsadzie pojawi się również Hugh Coles, także odgrywający samego siebie, a także Danny Kirrane (Gino), Nava Mau (Teri), Tom Goodman-Hill (Darrien), Jamie Michie (Harris).

Baby Reindeer - premiera serialu 11 kwietnia 2024 roku.