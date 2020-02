Bad Boy - najgorsze otwarcie Vegi od sześciu lat

Bad Boy był mocno promowany przez Patryka Vegę w stylu, do którego przyzwyczaił polskich widzów. Nie przyniosło do pożądanego efektu i film notuje najgorsze otwarcie ze wszystkich polskich filmów w 2020 roku. Jak donosi dziennikarz Krzysztof Spór, do kin udało się 155 627 widzów.

Jest to najgorsze otwarcie w karierze Patryka Vegi od 2014 roku, gdy Służby specjalne przyciągnęły 105 870 widzów. Od tamtego czasu żaden film reżysera nie osiągał otwarcia poniżej 200 tys widzów. Wszystko więc wskazuje, że będzie to pierwszy film Vegi od dawna, który nie przekroczy miliona widzów.

Drugie miejsce zajmuje nadal nieźle radzący sobie 365 dni, który przyciągnął w weekend aż 117 tys widzów. Dzięki temu ma już prawie 1,5 mln widzów. Warto jednak zaznaczyć, że po walentynkach obraz zanotował ponad 70% spadek frekwencji.

Zenek spada na trzecie z miejsce z wynikiem 81,3 tys widzów. Jest to spadek frekwencji o 68%. Udało się przekroczyć granicę 400 tys. widzów. Przypomnijmy, że film zanotował w walentynki otwarcie na poziomie 241 tys. widzów.

Patryk Vega - otwarcia filmów w box office polska