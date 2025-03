Od Breaking Bad do Hannibala Lectera? To wymarzona rola aktora

Giancarlo Esposito zasłynął z roli Gusa Fringa w serialu Breaking Bad, potem powtarzając ją jeszcze w Zadzwoń do Saula. Chociaż przyznaje, że chciałby też od czasu do czasu wystąpić w komedii, to jego wymarzoną rolą jest ta, w której błyszczał przed laty Anthony Hopkins.