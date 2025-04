fot. LG

Trzy nowe serie telewizorów OLED 4K na 2025 rok to: flagowy evo G5, uniwersalny evo C5 oraz przystępny B5. Podobna hierarchia panuje wśród nowych soundbarów LG: S95TR, S90TR i SG10TY. Nowe sprzęty LG łączą udoskonalenia technologiczne z rozwiązaniami AI i funkcjami skierowanymi do graczy i miłośników kina domowego. W nowej ofercie LG na widzów i graczy czekają niesamowite wrażenia wizualne i dźwiękowe.

Najlepszy obraz i dźwięk dla wymagających

Nowe, topowe telewizory LG OLED evo G5 napędzane są szybkim procesorem Alpha 11 AI Gen2 i wyróżniają się technologią Brightness Booster Ultimate, która zapewnia nawet trzykrotnie jaśniejszy obraz niż standardowe modele OLED. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w trakcie prezentacji wykazały jasność nawet 3000 nitów w trybie obrazu „Żywy” i to naprawdę widać – obraz jest niesamowicie naturalny. Zresztą LG obiecuje jasność sięgającą nawet 4000 nitów!

Nie spodziewałem się, że OLED może oferować jeszcze lepszy obraz, ale evo G5 udowadnia, że jest to możliwe. Dzięki głębokiej czerni i naturalnym kolorom, potwierdzonym certyfikatami UL Solutions i Intertek, każda scena wygląda realistycznie i szczegółowo. Znany od wielu modeli tryb Filmmaker Mode z kompensacją światła otoczenia automatycznie dostosowuje ustawienia do warunków w pomieszczeniu, zachowując artystyczną wizję twórców filmów.

Technologia AI Picture Pro poprawia ostrość obrazu, a AI Super Upscaling sprawia, że nawet starsze produkcje zyskują na jakości. Dopełnieniem jest AI Sound Pro, oferujący przestrzenny dźwięk wirtualny 11.1.2, który wciąga w świat oglądanych treści.

Obsługujący formaty obrazu i dźwięku Dolby Vision i Dolby Atmos telewizor LG OLED evo G5 dostępny będzie w aż sześciu rozmiarach: 48, 55, 65, 77, 83 i aż 97 cali.

Dwa świetne OLEDy dla każdego

Oprócz topowego evo G5 firma LG wprowadzi też na rynek model LG OLED evo C5 oraz model LG OLED B5, które również obsługują Dolby Vision i Dolby Atmos. Już nie tak obłędnie jasne, ale nadal bardzo dobre telewizory OLED oferujące wszystko, co potrzebne, żeby cieszyć się filmami, serialami oraz grami.

Model ego C5 dostępny będzie w wielkościach: 42, 48, 55, 65, 77 i 83 cale. Z kolei seria B5 będzie składać się z modeli o przekątnych: 48, 55, 65, 77 i 83 cale.

Inteligentne funkcje i długie aktualizacje

Platforma webOS 25 we wszystkich nowych modelach OLED zapewnia lepszą personalizację i szybszą nawigację, a funkcje takie jak: Voice ID, AI Chatbot i AI Search ułatwiają obsługę telewizora – nie musimy przeszukiwać wszystkich usług streamingowych, telewizor zrobi to za nas i błyskawicznie przedstawi wyniki. Wyszukiwanie ułatwia nowy pilot Magic AI, który pozwala na intuicyjne sterowanie głosem w języku polskim, a także integracja z Microsoft Copilot, co z kolei umożliwia łatwe zadawanie pytań sztucznej inteligencji.

Idealny wybór dla graczy

Seria LG OLED evo G5 to pierwsze telewizory OLED 4K z częstotliwością odświeżania 165 Hz i obsługą VRR, certyfikowane przez NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium. Dzięki certyfikatowi ClearMR 10000 od VESA, obraz pozostaje płynny nawet podczas najbardziej dynamicznych scen. Gaming Portal, który właśnie dziś pojawił się na nowych telewizorach LG z roku 2025, pozwala grać bezpośrednio na telewizorze w najróżniejsze gry za pośrednictwem np. NVIDIA GeForce Now. Od prostej zabawy w Cut the Rope, w której pilot Magic AI służy do sterowania, po gry o wiele bardziej wymagające, które wymagają też podłączenia pada poprzez Bluetooth, jak choćby Cyberpunk 2077.

Również modele LG evo C5 oraz LG B5 świetnie nadają się do grania oferując 144 Hz odświeżania w modelu C5 oraz 120 Hz w modelu B5. Wszystkie OLEDy od LG mają też niski input lag i błyskawiczny czas reakcji 0,1 sekundy.

Dostępność i aktualizacje

Program webOS Re:New gwarantuje 5 lat aktualizacji systemu. Telewizory obsługują również Apple AirPlay i Google Cast, umożliwiając łatwe przesyłanie treści ze smartfonów.

Nowe modele LG OLED 2025 to połączenie najnowocześniejszych technologii, które sprawiają, że domowe kino staje się jeszcze bardziej wciągające. LG nie ujawniło jeszcze dokładnej daty wejścia na nowych modeli na rynek oraz ich rekomendowanych cen, ale zapowiedziało, że będą kompatybilne z większością istniejących akcesoriów marki.

Soundbary LG – kinowe brzmienie w każdym salonie

Do telewizorów OLED dołączają też nowe soundbary LG, takie jak modele S95TR, S90TR i SG10TY, wykorzystują technologię Triple Up-Firing oraz Triple Level Spatial Sound, tworząc trójwymiarowy dźwięk, który otacza słuchacza. Dzięki wsparciu formatów Dolby Atmos i DTS:X, urządzenia zapewniają niezwykle realistyczne efekty audio, idealne dla miłośników filmów i seriali.

Kluczowe funkcje:

WOW Orchestra – synchronizacja dźwięku między soundbarem a telewizorem LG pozwala stworzyć szerszą i bardziej immersyjną scenę dźwiękową.

WOWCAST Ready – bezprzewodowe połączenie z telewizorami LG, gwarantujące płynne odtwarzanie dźwięku w jakości Dolby Atmos.

AI Room Calibration Pro – automatyczne dostosowanie brzmienia do akustyki pomieszczenia.

AI Sound Pro – analiza treści w czasie rzeczywistym i optymalizacja ustawień dźwięku.

Soundbary zostały zaprojektowane tak, aby idealnie współgrać z telewizorami LG, np. model SC95TR stworzy spójną całość z serią LG OLED evo G5, a SG10TY pasuje do serii OLED C5. Dedykowane uchwyty, takie jak WOW Bracket, ułatwiają montaż bez konieczności wiercenia.