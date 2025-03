Szybko poszło. Trwają prace nad serialem dokumentalnym Baldoni vs. Lively

fot. Sony Pictures

Reklama

Variety donosi, że w Warner Bros. Discovery trwają prace nad serialem dokumentalnym Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud, który opowie o konflikcie gwiazd It Ends With Us. Produkcja ma przedstawić ważne informacje o sprawie przed nadchodzącą rozprawą. Premiera odbędzie się na Discovery+ w czerwcu 2025 roku. Produkcja będzie należeć do serii Warner Bros. Discovery, w skład której wchodzą Johnny vs. Amber: The U.S. Trial i Vardy vs. Rooney: The Wagatha Trial and Kim vs. Kanye: The Divorce.

Kilka tygodni temu ITN Productions zaprezentowało swoją produkcję dokumentalną He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni. Skoro Warner Bros. Discovery także postanowiło opowiedzieć o konflikcie gwiazd It Ends With Us, to być może mamy do czynienia z początkiem trendu i niedługo kolejne serwisy streamingowe będą ogłaszać swoje projekty.

Blake Lively vs Justin Baldoni – kulisy konfliktu

Blake Lively i Justin Baldoni spotkają się w sądzie dopiero w marcu 2026 roku. Konflikt między gwiazdami stał się publiczny po premierze filmu It Ends With Us. Aktorka oskarżyła Baldoniego między innymi o molestowanie seksualne na planie. Jakiś czas później aktor i reżyser pozwał The New York Times i domagał się odszkodowania za artykuł, w którym opisano całą sprawę. Jego zdaniem celowo wprowadzał czytelników w błąd. Później Baldoni pozwał również Lively i jej męża Ryana Reynoldsa (który rzekomo stworzył Nicepoola na jego podobieństwo) na 400 milionów dolarów. Wreszcie reżyser It Ends With Us wraz ze swoim prawnikiem uruchomił stronę internetową, na której zebrał dowody przeciwko Lively, w tym zrzuty ekranów rozmów.