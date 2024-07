Szykujcie się na Barbenheimer 2.0. Te dwa wyczekiwane filmy mają szansę powtórzyć fenomen

Fot. Materiały prasowe

Paul Mescal ma nadzieję, że Gladiator 2 i Wicked powtórzą sukces Barbenheimera. Ta nazwa określa fenomen, jakim były tłumy widzów, wybierające na podwójny seans Barbie i Oppenheimera - dwóch skrajnie różnych filmów, które w tym samym czasie były emitowane w kinach. Na tym trendzie skorzystały obie produkcje, zaliczając fantastyczne wyniki w światowym box office.

Teraz Mescal liczy na to, że Gladiatorowi 2 i Wicked, które mają zaplanowaną premierę tego samego dnia - piątek 22 listopada 2024 roku - uda się zrobić to samo.

"Wickdiator nie brzmi za dobrze, prawda? Wolałbym Glicked, jeśli zrobi to dla nas to samo, co Barbie i Oppenheimerowi" - powiedział Mescal w rozmowie z Entertainment Tonight - "To byłoby niesamowite, ponieważ myślę, że filmy nie mogłyby być od siebie tak różne, jak te, a poprzednio właśnie ten czynnik zadziałał. Trzymam więc kciuki, że ludzie przyjdą obejrzeć obie produkcje w weekend otwarcia."

Jak widać, właśnie to, że produkcje są od siebie zupełnie różne i jednocześnie debiutują w tym samym dniu, miałoby przyczynić się do ich sukcesu. Właśnie ten kontrast zachęcił widzów do podwójnego seansu Barbie i Oppenheimera.

O czym są Gladiator 2 i Wicked?

Gladiator 2 to sequel filmu Gladiator Ridleya Scotta z 2000 roku, w którym Paul Mescal zagra główną rolę, syna Lucilli. W obsadzie są również Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix i Denzel Washington. Zdjęcia do widowiska:

Z kolei Wicked to adaptacja słynnego musicalu z Brodwayu, która opowiada o niezwykłej przyjaźni Elfaby (Cynthia Erivo) i Glindy (Ariana Grande). Pierwsza z nich stała się Złą Czarownicą z Zachodu, znaną z Czarnoksiężnika z krainy Oz. Tak prezentuje się Wicked na zdjęciach:

